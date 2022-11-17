英特爾公司榮獲「2022經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎項（IPO Awards）」，以「Intel DevCup」競賽、「Intel-Mobileye智慧交通」兩大專案獲得經濟部肯定，英特爾台灣分公司總經理劉景慈自經濟部長王美花手中獲頒創新應用夥伴獎！

IPO Awards的設立在鼓勵外商促進台灣資訊產業轉型發展卓越事蹟，加速創新技術升級。英特爾台灣分公司總經理劉景慈表示，英特爾深化發展AI人工智慧及應用，舉辦Intel DevCup競賽啟發台灣AI創新動能，並匯聚生態系資源耕耘雲端、大數據、物聯網發展，憑藉多元面向的創新獲此殊榮。很高興英特爾和台灣生態系廠商的共同努力受到政府肯定，獲頒創新應用夥伴獎不僅是對外商在台經營的實質鼓勵，更期望促進產業深化合作，打造堅實產業聚落並開創互惠價值。

今日AI正深入你我的生活，為製造、零售、醫療照護、安防、交通等各領域帶來創新體驗，而台灣豐富的生態系廠商與開發者正是引領轉型的重要實踐推手。英特爾在台灣舉辦「Intel DevCup」競賽，在經濟部工業局指導下，去年（2021）首屆舉辦即匯聚近40家產官學研機構、吸引超過250個隊伍參賽，參賽隊伍可透過免費、功能完善、容易使用的OpenVINO開發工具包，取用預先訓練完成的AI模型，加速完成邊緣運算應用開發工作。這個競賽平台除了提供百萬獎金舞台讓好手同場競技，更打造人才交流的機會，發展創新概念並由技術專家指導實作。

此外Intel-Mobileye正在與生態系夥伴攜手合作，提供有關交通流量、道路資產清單以及道路狀況的創新大數據分析。這項努力成果不僅能更有效地執行公共道路維護與交通管理，更為未來部署自動駕駛車輛提供一個強大的GIS（Geographical Information System、地理資訊系統）平台，協助創建出智慧城市和智慧交通運輸生態系統。