儲能大廠天宇工業與協同能源科技合作興建儲能案場（AFC），首座4.9MW 「保長段」儲能系統今天於新北市汐止區舉行動土典禮，這也是天宇工業的第一座自行開發的儲能案場，完工後將參與台電的調頻輔助服務系統(AFC)之dReg項目運作。

天宇工業(8171) 自2020年起經美商儲能大廠Powin授權代工生產儲能系統相關產品，累積近500MWh出貨實力後，今年起積極擴展自有品牌儲能櫃業務，並於各地尋找饋線土地，申請多件自建AFC案場。今天在汐止動工的儲能案場也是天宇第一座4.9MW 「保長段」儲能系統。

此次與合作廠商協同能源科技公司共同開發儲能案場，電池櫃由天宇工業獨家生產，完工後將參與台電的調頻輔助服務系統(AFC)之dReg項目運作，據了解，此項目可謂是電力交易平台中收益相對較高，但難度也高的一個環節，當台電電網需要支援時，儲能系統必須在1秒內快速反應，以維持電網穩定，避免跳電，因而嚴酷考驗天宇儲能設備效能，天宇工業對其製造的儲能系統，有十足信心能滿足台電各項高標規格考驗。

據指出，台電預定 2025 年前建置 AFC需求共1500MW (dReg及E-dReg)，此 項服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務，提升系統調度彈性，確保再生能源穩定供應；再加上太陽光電廠均需搭配設置至少10%的儲能系統，以提高電力系統韌性，同時擴大再生能源設置量，無疑將儲能市場需求再度推升。

天宇早已看到未來的龐大商機，除了提供不同客戶儲能案場各項客製化的儲能電池櫃設計生產及整合服務之外，並提升自行開發儲能案場的能量，包括今天的第一座4.9M案場及目前送申請中的數份案件，天宇未來自有案場目標設定至少50MW，加入台電AFC交易市場，對公司獲利將有更大的想像空間。

天宇指出，因應2025綠電政策下工業用電大戶需求，該公司憑藉其相關專利技術及多年實務經驗，擴大推廣自有品牌儲能電池櫃，並以此做為未來提升獲利的重心。