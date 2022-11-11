今年度獲得高雄市光電智慧建築標章認證總計27件，其中金獎2件，銀獎17件，銅獎8件。（袁庭堯攝）

高市副市長林欽榮預告，將與中央標準局合作，明年3月成立「綠電戰情室」，可統整全市綠電即時生產資訊，也能協助廠商取得綠電認證，進軍國際市場更有利。（袁庭堯攝）

高雄市立五福國民中學太陽能光電工程。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市「綠電推動專案小組」推動光電設置有成，2021年至2022年10月底累計光電備案容量581MW，超標1.29倍，備案案件數2778件為全國第一。副市長林欽榮表示，將與中央標準局合作，明年3月成立「綠電戰情室」，統整高市綠電，也協助廠商取得綠電認證、佈局國際市場。

工務局表示，高市積極推動屋頂型光電建築，也全面推展地面型及水面型光電設施，本年度獲得高雄市光電智慧建築標章認證總計27件，其中金獎2件，銀獎17件，銅獎8件，依據不同光電設置類型分類，屋頂型21件、地面型6件。

2021年至2022年10月底累計光電備案容量581MW，超越額定450MW目標。其中屋頂型光電設施所占比例58.19％為最高，裝置容量共約338MW，其次為地面型光電設施，佔比40.88％，裝置容量共約238MW。

林欽榮強調，不只年度光電容量超標，高雄漁電共生、截至今年11月申設量已達219MW，超越預定值210MW。此外，全市333校推綠電全台申設量最多，1年共可生產1.5億度綠電，可完全支應「校校有冷氣」6400萬度的用電量，日後多餘的綠電還可賣回給台電分潤。

五福國中校長何茂通表示，學校年耗電量120萬度電，屋頂及球場型太陽能光電板、一年可協助校方省下1.2萬度電，還具有節能減碳的正面教育。

「綠電是台灣下一個生命！」林欽榮也預告，將與中央標準局合作，明年3月成立「綠電戰情室」，可統整全市綠電即時生產資訊，也能協助廠商取得綠電認證，進軍國際市場更有利。未來4年，全市1萬5千戶社宅頂樓也都將建置綠電，市府可與台電洽談蓄電、賣電事宜，營利再用於租金補貼。

工務局強調，未來太陽光電設置容量達到1.25GW時，預計可創造超過2000名就業機會、帶動625億元的投資，吸引更多高科技產業及人才進駐。