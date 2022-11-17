美國的ISM非製造業價格指數自7月以來快速下降，美國個人消費支出物價指數（PCE）也自高點出現反轉向下的趨勢，儘管核心通膨尚未反應，但可預見通膨壓力即將趨緩，投信法人表示，美國聯準會將會是主要國家中最早放緩升息，有利美國非投資等級債市的反彈。另從歷史經驗來看，在景氣衰退期間，BB評級債券違約率小於1.5％，且正報酬機會高，若進一步搭配優先擔保利基，耐震防禦力將大幅提升，是力抗黑天鵝的絕佳債券組合。台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，聯準會主席鮑威爾表示打擊通膨需要提高利率並持續一段時間，過程可能為經濟帶來痛苦。受到高利率及貨幣政策不確定性影響，美國非投資等級債券發行量在10月傳統發債旺季未出現反彈，且新發行債案多出現折價。不過，債券價格的下跌亦推高殖利率，從歷史上看，當市場收益率超過達到8％或更高後的三、六和12個月，平均未來報酬率分別約為2.5％、4.2％和13.2％。據外資專業機構估計，美國非投資等級債券違約率明年仍將維持低檔，投資吸引力大幅提升。李怡慧表示，目前債券殖利率位於歷史高點，市場已出現許多具相對價值標的，建議分批布局，鎖定未來報酬。操作上，在主要央行鷹派升息，衰退及違約風險上升背景下，應採取防禦型操作，因應市場大幅波動，建議配置優先擔保債、避開低評級債券，鎖定具備充足流動性，且商業模式穩健之企業的優先擔保債。區域方面，歐洲非投資等級債券不確定性較高，相對看好有機會受惠聯準會率先放緩升息腳步的美國非投資等級債券，並提高BB評等債券比重。富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，隨著市場的預期利率朝著高峰值靠近，也開啟明年債市的多頭行情。考量團隊預估2023年通膨雖會滑落，但很難快速降至2％目標內，因此利率恐仍將維持在高檔一段時間，美國經濟陷入輕度衰退的風險提高，因此建議債市配置可靠攏於投資級債以防禦經濟風險，且短期內仍以低存續期間債券、管控利率風險為宜。