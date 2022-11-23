代表全美貨運鐵路的工會與鐵路公司仍未達成共識，若雙方無法在12月8日前達成協議，美國鐵路工會將會在9日發起罷工。分析人士警告，美國鐵路罷工危機來襲，全美約30%的貨物運輸恐遭凍結，消費者與各行業都會受到巨大影響，每日經濟損失最多恐高達20億美元（折合約新台幣640億元）。

根據外媒Seeking Alpha報導，就算美國鐵路工人僅罷工幾天，也可能影響包括燃料、汽車、化學品及消費性產品的供給，至於長時間的罷工，則恐會使第四季國內生產毛額(GDP)減少。

報導指出，美國鐵路工人如果罷工，恐衝擊美國經濟，投資人卻渾然不覺嚴重性，值得注意的是，運輸問題勢必會影響美國能源、農業、製造、健康照護及零售產業等。

《巴隆周刊》（Barron's ）先前報導，美國近3成貨物都是靠鐵路運送，而且運輸品項繁多，從化學品到家禽等，Gartner供應鏈研究主管Michael Dominy估計，將以糧食業供應重創最慘重。而且油價也會受到衝擊，因為美國汽油需混合乙醇，而美國生產的乙醇，高達7成利用鐵路從中西部運往東西岸，要是鐵路罷工持續，每加侖汽油價格恐跳漲0.35~0.75美分。