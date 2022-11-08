桃園永豐雲豹這下子真的砸下重本了！雲豹8日無預警宣布即將找來上季效力洛杉磯湖人，目前還是自由球員的「魔獸」霍華來台，且在12日舉辦加盟記者會，代表這名向來話題性十足的NBA球星即將來台打球，屆時勢必掀起追星熱潮，霍華是2004年NBA選秀狀元，且在2020年幫助湖人奪冠。

雲豹新聞稿內容如下，「真˙魔獸降臨！桃園永豐雲豹職業籃球隊今天(8日)宣佈，邀請NBA巨星「魔獸」霍華德(Dwight Howard)加盟，正式成為雲豹一份子，總經理蘇翊傑說：「我們會邀請霍華德加盟的主因，不但要將雲豹打造成為全臺灣禁區最強球隊，歡迎大家來挑戰，更希望能幫助國內籃球水準往上提升，注入更強的熱情及共同創造更好的環境。」

霍華德今天早上也透過社群媒體，表達將來台加盟雲豹的消息，他說：「這次很高興能夠加入桃園雲豹，我已經迫不及待想和你們見面，我很期待見到我的隊友們，我們球場見！」

他本周抵台後將先休息，桃園永豐雲豹球團預計於12日正式為他召開加盟記者會，隨後展開調整與練球，不會隨球隊移動到臺南參與客場比賽，19日下午4點半雲豹在國立體育大學體育館的主場首戰，霍華德將會正式亮相。

魔獸身高208公分、體重120公斤，是美國職籃NBA最佳中鋒，曾奪得5次籃板王、2次阻攻王，並拿下3次年度最佳防守球員，更是明星賽常客，在禁區威力仍不容小覷。

蘇翊傑表示，霍華德加盟後，將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯(Deyonta Davis)組成最強禁區雙塔，也期待他能夠將經驗、觀念與技術，傳授給隊上年輕球員，並幫助球隊奪得今年總冠軍。」