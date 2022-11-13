隨著湖人12日遭到國王逆轉擊敗，吞下本季第2次5連敗，目前2勝10敗跟火箭並列聯盟墊底球隊，最近早已累積不少負面情緒的「一眉哥」安東尼戴維斯，選擇直接公開批評韋斯布魯克打球太過衝動，應該要努力降低發生錯誤次數，擺明不爽韋少打球太自我。

「我們打出一些球商很高時刻，但有些時刻我們球商很低，」安東尼戴維斯表示，「我們上半場最後時刻發生一些錯誤，被對方打出14比5，這種時刻不該犯錯，雖然看到了錯誤，也有人承認了，卻必須避免這種錯誤，一場比賽最多出現2、3次。」

安東尼戴維斯這番話完全是針對韋斯布魯克所講，因為韋斯布魯克當時先因太過興奮做出誇張慶祝動作被吹技術犯規，接著發生失誤被對手快攻反擊得分，也讓原本領先13分的湖人，打完上半場變成領先4分，甚至最後遭到國王逆轉擊敗。

隨著湖人本季戰績空前低迷，安東尼戴維斯最近也開始出現一些負面舉動，像是拒絕參加賽後記者會、坐在板凳席上愁眉苦臉，甚至開始批評隊友打球太過衝動，無非已經對於湖人當前狀態相當不滿，就算知道自己說出這些話可能引發內訌也在所不惜。