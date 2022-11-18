Ayyooo👀👀 — Buddy Love !!!! (@buddyhield) November 16, 2022

這次看來湖人與溜馬之間的交易案越來越可能成真了！先前盛傳湖人考慮用韋斯布魯克，去跟溜馬交易透納與希爾德，卻始終只聞樓梯響，沒想到湖人總管佩林卡與球團高層傑西巴斯在美國時間15日這天，被目睹搭乘飛機前往印地安納波里斯。

畢竟湖人最近都不會跟溜馬交手，佩林卡卻選在當前這個時間點飛往印地安納波里斯，擺明就是要去談公事的，只是外界全都知道，湖人與溜馬這筆交易告吹的主因，在於湖人不願放棄兩個首輪選秀權，難道雙方直接當面對談就可能搞定嗎？

聽到這個風聲之後，反應最大的當屬「當事人」之一的希爾德，他隨即在推特上發布，「Ayyooo(唉呦)」與兩雙眼睛，擺明就是在坐等好戲上演，畢竟他在去年夏天就曾差點加盟湖人，卻因韋斯布魯克加入湖人而告吹，如今有望得償所願了。

湖人新球季狀況超級低迷，先是開季5連敗，好不容易拿到2連勝，隨後又吞5連敗，整體陣容確實需要做出大幅改變才行，否則光靠詹姆斯與安東尼戴維斯賣命打球，湖人恐怕本季連附加賽也打不了，佩林卡肩膀上的壓力可想而知，也是時候該有動作了。