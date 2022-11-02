國民黨新竹市長候選人林耕仁也現場簽下承諾書，若當選將捐出市長任內所有薪水給竹市公益團體，要做新竹市「永遠的志工」。（王惠慧攝）

國民黨行動中常會2日來到新竹市，國民黨主席朱立倫、祕書長黃健庭、新竹市議會議長許修睿及黨籍議員都到場力挺國民黨新竹市長候選人林耕仁。朱立倫強調，國民黨要團結，也呼籲正藍軍支持林耕仁，林耕仁也現場簽下承諾書，若當選將捐出市長任內所有薪水給竹市公益團體，要做新竹市「永遠的志工」。

朱立倫表示，林耕仁在市議會服務25年，也擔任黨團書記長，與多位黨籍議員服務新竹、建設新竹，拜託新竹市所有支持正藍軍和國民黨的市民，都要全力支持林耕仁。

朱立倫也批評，過去8年在林智堅執政下，市府遂行包裝式政治，都是煙火式活動、沒有實質內容，如同新竹棒球場，幾天就破功，這樣錯誤建設成為笑柄，如此虛有其表，新竹市民引以為恥。

「此刻是新竹改變的時候，」朱立倫強調，林耕仁不會做秀，只會認真做事、腳踏實地，如同侯友宜、盧秀燕市長，都是秉持實實在在態度，為市民拚好日子，要求所有支持者團結一心，重新翻轉新竹，讓國民黨在議會過半、里長全壘打。

議長許修睿也說，現在的選戰策略是固本、除弊和興利，他說過去竹市總統立委選舉時的封關民調，國民黨也輸7個百分點，但最後仍贏1萬多票，就是因國民黨有扎實群眾，呼籲大家不要被民調影響，11月5日的大型造勢，要求黨員同志一同支持支持，團結正藍軍、破除藍白合。

林耕仁說，新竹市有122個里，已經走遍半個新竹，超過60個里；也辦理超過70場地方問政說明會，真正深入基層，面對面跟市民朋友報告，並提出「舒適減壓，永續新竹」的市政藍圖，是為了平衡區域發展、降低市民生活壓力。

此外，永續新竹則是在托育、居住、長照、教育等機能提升，讓下一代人也能夠留在新竹。也針對各區提出政見，如東區會注重教育、托育、交通改善，北區則要聚焦舊城活化，讓舊城區風華再現；而香山面對區域發展不均的問題，提出打造香山科技廊帶，串連產業、辦理都市更新。

面對民眾黨對手高虹安，林耕仁則表示，高看似有著巨大的網路聲量，其中超過半數都屬於負面聲量，但追根究底，高虹安本身就是一個爭議重重。林耕仁提到，因此周一也召開記者會，呼籲高虹安候選人，面對爭議不要再逃避、不要再欺騙，列出高候選人6大爭議，包含、謊話連篇、用人不當、助理到底是寄生還是貪污？核准紀錄在哪裡？股票涉及內線交力？以及違法讓專利？

最後，林耕仁也簽下承諾書，當場宣布任期內4年所有薪資所得，都會全數捐出給弱勢團體、社福機構，宣示要做最照顧市民的市長，並承諾「會做新竹市一輩子的志工」。