台大醫院醫師李孟儒遭檢方起訴指控，2008年當時擔任署立新竹醫院放射科主任在醫院採購案中收廠商賄款，台灣高等法院更二審認定無法認定有貪汙對價關係，判他無罪確定後，他因案遭羈押46天、聲請刑事補償，高院決定以每天最高額度5000元計算，補償23萬元，可覆審。

檢方起訴，李孟儒當年擔任新竹醫院放射科主任，因新竹醫院公開招標「磁振造影掃描儀合作案」採購案，於宜德公司得標並完成驗收後，收受宜德公司實際負責人所交付之120萬元賄款，儀器正式運轉後按月提撥合作拆帳款46萬524元的賄賂。

桃園法院一審依不違背職務收受賄賂罪將李男判刑9年，但高院更二審認為，無法證明李收賄判決無罪確定，案發時他遭羈押46天，因此聲請刑事補償。

高院認為李遭羈押時擔任執業醫師，具有相當社經地位，因羈押而遭原任職的台大新竹分院予以停職，迄至他停止羈押後才復職，他除受精神上之痛苦、名譽減損外，經濟上亦同受較高程度之損失，決定以每日最高額度5000元計算，准予補償23萬。可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。