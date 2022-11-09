檢警偵辦「台版柬埔寨」虐殺3死案，截至9日傍晚，士林地檢署共拘提30名涉案人，其中涉遺棄屍體、參與囚禁58名求職者的「蝦董」涂世泓、鄭姓男子，2人均為犯私行拘禁致死等6罪的共犯，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯或證人，以及反覆實施之虞，士林地院裁准羈押禁見，現已羈押21人。另外，「蝦董」的廖姓女友經檢察官複訊後飭回

涂男綽號龍蝦，手下都叫他「蝦董」，有毒品、妨害自由前科，他在桃園中壢據點被破獲後，帶廖女連夜趕往墾丁，打算偷渡，但因九合一大選將近，海巡署對出海漁船、遊艇管制趨嚴，讓他只能躲在民宿，等待偷渡時機，沒想到警方快一步將他逮捕歸案。

廖女有詐欺前科，本在台中大雅區一家美髮店擔任助理，同時兼差販賣二手車，她曾於臉書貼出爆乳嫩照，還曬名車炫富。

詐騙集團成員均以代號「泰勒」、「龍蝦」、「肉包」、「《阿宏》萬花筒」相稱，一旦有被害人死亡後，綽號「海南」、「龍闕」的高層管理者調動人力幫忙運屍、棄屍，檢警持續追緝，今再新增3名被告，晚間將移送士林地檢署複訊。