中興大學新能源電動車隊展示「環保節能車」為地球節能減碳，盡一份心力。（張妍溱攝）

龍華科技大學學生設計以延伸NUBRA的概念，其設計的透明「隱形馬甲」款。（張妍溱攝）

台中市工商發展投資策進會14日於中興大學舉行「2022台中市創業育苗資源共享平台成果展」，來自北中南14所學校團隊學生展示各自創業成果，並透過跨校交流，激盪多元的創業想法，中興大學新能源電動車隊展示「環保節能車」為地球節能減碳，盡一份心力。

活動現場，「成果展攤」大家齊拍合照，今年成果主題包括，動物與寵物經濟、農業科技、智慧製造、智慧醫療與智慧生活、文創設計與創新、及永續經營，共邀請20組展攤隊伍、及9組簡報隊伍於中興大學社管大樓1樓及B1國際會議廳進行展出，場面熱鬧。

中興大學生物科技系大四學生董世翔說，團隊成立3年，成員從大一到大四學生，來自各科系但基於對賽車的憧憬及造車工藝的興趣，共組「新能源電動車隊」，打造省能源的車輛，將參加明年「全國大專校院環保節能車大賽」。

來自桃園市的龍華科技大學，共有4組學生參加競賽，其中以「提醒食物保鮮之智慧型冰箱」，以樹莓派的微型控制應用在當食物置於智慧冰箱內，一旦將過期時，透過下載APP，提醒使用者食物將過期，提升人類生活便利。

另外，龍華科技大學學生設計以延伸NUBRA的概念，其設計的透明「隱形馬甲」款，可以貼住使用者的肌膚，適合用在穿著背部簍空禮服的時候使用，指導老師指出，作品都有申請專利，也有廠商跟設計團隊洽談，可望未來量產上市。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年有14家的校際合作參與，老師平常就帶著學生在校內進行創業課程，帶著團隊去比賽交流，這次透過台中市政府辦的「創業巴士」，帶學生到校園外就實務上探討，獲得創業資源，協助大學生在校園內就有創業的機會及商機媒合等。

今年成果展分為創業市集及創業簡報兩種展示型態；「創業簡報」為創業成果完善之團隊，進行創業項目簡報；而「成果展攤」則提供團隊展示創業成果，以實際產品、MVP模型、海報、介紹影片等形式呈現，讓各校學生團隊展示各自創業成果，並透過跨校交流，激盪各自創業想法的多元性。