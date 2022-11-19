為提升學用合一，玄奘大學應用日語學系積極推動日本海外實習課程，藉此培育具備國際視野之專業日語人才。今年甫於11月17日舉辦2022年日本滑雪場暨飯店實習誓師典禮，現場除了蒞臨許多家長，校長、教務長、國華中心主任等重要長官更親臨現場，表示對此活動的重視，同時也為學生打氣。此次送出大三生20位、大四生10位，共計30位學生，赴日10家滑雪場、飯店，自2022年12月20日至2023年3月31日，進行為期三個多月的實習。

簡紹綺校長致詞。（圖/玄奘大學提供）

玄大應日語系推動日本滑雪場實習，至今邁入第8年，過去在長野縣、新潟縣、栃木縣皆遍布實習據點，今年更在應日系池田主任的努力下，再增日本交通觀光界十分有名的東急集團，成為實習選送的產學合作企業。該集團在日本各地皆有相關企業，期待未來能為學生帶來更多元的實習選擇。此外，此次選送的學生當中，包括了南門國中-建中來的黃柏硯(2021校隊隊長)，石門國中-建中來的楊懷元(2022校隊隊長)，橄欖球校隊等四位同學，也說明了系上近年推出的橄欖球招生，確實能幫助橄欖球生在不放棄打球的狀況下，學習日文、鏈結就業之策略。

誓師典禮上，池田主任表示：「日本滑雪場實習，推出以來一直受到學生高度肯定的原因，一方面是因為選送季節恰好能體驗日本聖誕節、新年等重大節慶文化，對學生而言除了能銜接職場能力外，更是最佳的跨文化體驗與語言學習；另一方面，帶薪的海外實習，在教師團隊的努力下，更年年獲得教育部學海築夢獎學金的補助，幫助許多經濟困難的學生圓夢。」簡校長也提到：「透過實習歸國的學生也有再度選擇去留學、度假打工或鏈結畢業就職等的優異表現，例如於日本百年藥商-至誠堂製薬任職的段秉辰學長、於兵庫縣飯店任職的林筧涵，都是值得同學追夢的好榜樣!」