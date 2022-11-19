阿仔師與現場觀眾大合照。（柯宗緯翻攝）

青年朋友「超認真」聆聽阿仔師的心路歷程。（柯宗緯翻攝）

高雄市政府青年局18日在Pinway駁二八號倉庫舉辦第2場「港都漾講堂-創業夢想座談」系列座談，力邀跨域職人阿仔師與聽眾分享他「如何讓工業變成一件又帥又平易近人的事」，還有自己一路走來的跨域心法，期待讓青年朋友在創業路上能更加瞭解及善用市府相關創業資源。

高市青年局長張以理指出，為協助青年朋友解決創業路上可能遭遇的挑戰，青年局推出各項相關政策，包括青創貸款、創業補助、行銷輔導等，透過跨領域推動創新科技、商圈市場、文創產業、農漁發展等專案協助計畫。

張以理提到，另也藉由說明會分享市府各項青創資源，希望年輕人多多了解、善加運用，這次特別邀請到跨域職人超認真少年-阿仔師，分享成為斜槓青年所需具備的態度，鼓勵青年朋友一起踏進斜槓世界的大門。

「少年只是個心態，隨時把自己當作菜鳥，永遠用最認真的態度學習新的東西。」阿仔師表示，想要跨域變身，最基本的就是要準備好對的態度，認真的去面對過程中的每一個難題，披荊斬棘的通過重重考驗，最後就成功蛻變成跨域職人。

阿仔師坦言，或許過程很艱苦，但秉持著堅毅的信念，懷抱當初想改變的動機及初衷，「人活著就是來體驗」如果有機會可以嘗試斜槓，或許你也可以體驗2.0版本的新人生，努力衝破框架，走出自己的路，創造獨一無二的價值。

青年局表示，為落實市長陳其邁2年拚4年，「照顧高雄年輕人」的施政目標，於110年推出「雄挺利」利息補貼計畫，帶動高雄青創貸款件數1.3萬件，核貸金額超過119億元，皆為全國各縣市第一，也讓高雄晉身為百億青創城市，並帶動逾2.6萬穩定就業機會，成功降低青年失業率。