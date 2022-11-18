永慶房產集團旗下最新加盟品牌「永義房屋」，自開放加盟以來好成績不斷！由資深店東趙儀君率領的桃園第一家永義房屋－藝文展演捷運加盟店，開幕才7個月，就創造8600萬元業績，開幕時他從誓言拿下永義房屋桃園區第一名寶座，如今目標已達成，繼續朝著「桃園地區2022年全台業績前三名」目標衝刺！

刑警出身、自21世紀不動產轉招的趙儀君，當初看準永慶房產集團店數多、市占率高，聯賣環境完善，將旗下2間店轉招為1家永慶不動產、1家永義房屋。專長住宅買賣的趙儀君團隊，靠著聯賣制度，平均每個月業績高達1,200萬，今年店總業績至少6成、超過5千萬的業績來自聯賣，是他創業成功的最強神隊友。

永慶房產集團擁有健全的聯賣制度、強大的科技工具，助店東贏在起跑點，成功更進一步。（圖片來源/ 永慶房產集團）

集團豐沛資源做後盾 助店東實現創業夢想

趙儀君分享，永慶房產集團的深度聯賣制度，從他加入永義房屋的那一刻起，就能共享系統資料庫中多達17萬筆資料，並與永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產全台1,000多家店進行聯賣，創業初期還在試營運時，趙儀君團隊就與友店聯賣合作、成交超過20位客戶，讓他對未來更加有信心。

「友店之間願意合作分享、互信互惠，讓配件管道順暢無礙，對業績提升幫助非常大。」放下競爭、合作共好的文化，只有在永慶房產集團才有。

永慶的科技工具也讓趙儀君讚賞不已，〈行動智能經紀人APP〉不論到了哪裡，都能成為行動辦公室，隨時隨地提供客戶需要的資訊。雲端資料庫中的物件透過系統化的管理，能夠快速且精準地篩選出適合的物件，讓經紀人在開發上省力很多。

不僅如此，永慶加盟總部提供全面性的資源協助，也讓趙儀君非常肯定。他指出，跟前東家相比，永慶加盟總部和經管會都很貼近加盟主，會順應市場趨勢舉辦各種課程、講座及訓練，調整不合時宜的規章，所以他笑說，「只要跟著總部走就對了！總部會幫店東創造績效、完成創業夢想。」

趙儀君著重客戶服務，每一次服務都謹慎對待，以專業和細心取得客戶信任。（圖片來源/ 永慶房產集團）

成功關鍵：重視細節、把事情做對做好

身為桃園第一間開幕的永義房屋加盟店，趙儀君與經紀人們有著強烈的使命感，要將永義房屋這個品牌做大、做好，團隊有了共同的目標之後，更能凝聚向心力，如今他們也以亮眼的成績，讓永義房屋的名聲越來越響亮。

開幕以來，趙儀君團隊的成交件數已超過180件，幾乎每天都成交1件，每個月的委託量也多達75件，他打趣地說，我們旗下的經紀人，年齡分布從20歲到70歲，絕對可以服務所有的消費族群！創造出如此佳績，在業績管理上是否有什麼訣竅？趙儀君則說，只要將基本工做好，確認該做的事都完成了，離成功便不遠了。

另一方面，趙儀君著重客戶服務，不論案件大小，以積極主動的態度，把每一次的服務都做好，才會有下一次服務的機會。他進一步說明：「做一個最懂客戶的經紀人，重視的是別人不重視的事，舉例來說，很多人覺得帶看很簡單，就只是將物件介紹完，問客戶喜不喜歡，但以我來說，第一次帶看我會最謹慎，做足準備、仔細留意客戶的反應，你的專業度和貼心程度，能否讓客戶產生信任感，才是最重要的。」

展望未來，除了在業績上再突破，趙儀君也期望藉由自身的成功，擴大誠實房仲服務，讓房仲經紀人這個職業贏得消費者認同。（圖片來源/ 永慶房產集團）

藉由自身的成功 深化誠實房仲服務 提升房仲地位

進入房仲業10個年頭，趙儀君想要做出一些突破和改變，他所做的第一件事就是加入永慶房產集團的加盟體系，除了想要更大舞台外，想要產業更好、消費者權益有保障的理念更是關鍵！

就像他希望能夠提升房仲經紀人的社會地位，「房仲是非常注重專業的職業，我想藉由永義房屋藝文展演捷運加盟店的成功，擴大並深化誠實房仲的服務，持續贏得消費者的認同，扭轉印象。」這樣的理念，跟永慶房產集團不謀而合！

另一方面，「將思考焦點放在問題上，只會得到更多問題；若焦點放在機會上，機會則無所不在。」是趙儀君做事情的態度，也是他成功的祕訣。

對於想要創業的人，他認為永慶房產集團是有遠見的企業，並會站在加盟主的角度思考，是加盟房仲業的不二選擇。展望未來，他期待能在業績上更上一層樓，帶領同仁邁向事業成功的人生！