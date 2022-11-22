南華大學於日前舉辦【就業力學程-企業經營與人文講座】，邀請德微科技股份有限公司董事長張蒞校演講，以「我的創業與經營事業經驗」為題，分享從白手起家至創立德微科技股份有限公司之歷程，包含如何設定目標並進行目標管理，同時勉勵大學生要立定目標、專注學習、發揮所長，以宏觀視野掌握時代趨勢，鏈結國際。

本場講座由該校講座教授暨台北經營管理研究院院長陳明璋開場引言，陳院長表示，張恩傑董事長創業之路艱辛漫長，仍為目標堅持不懈，其人生故事豐精彩且勵志，值得同學學習。南華大學副校長林辰璋指出，張董事長訂立創業目標後，積極努與付出、不斷累積事業規模，除了靠著信仰，最重要是堅持信念勇往直前，從張董事長的分享中必能帶給大學生一些啟發，在未來的創業及就業上帶來不一樣的價值。

南華大學副校長林辰璋(左)頒發感謝狀於張恩傑董事長(右)。(照片/南華大學提供)

「我們的最大敵人是沒有目標」張董事長於演講一開始闡述目標訂定之重要性，並指出哈佛研究顯示只有3%的人有著清晰而長遠的目標，張董事長表示，沒有目標、就沒有堅持，因為沒有目標就沒有方向、沒有主見，就會對工作徬徨。要如何設定目標？應先訂出人生最遠的目標，從Goal(你人生的Goal是什麼)、Target(預計將人生的Goal分幾步完成)到Aim(第一個階段性的目標是什麼？)。如果是從短期目標開始訂定，可能忙活十幾年到頭還在原點，透過訂立人生最遠的目標，儘管一路如何迂迴曲折，前進的方向不會迷失自我。

「我該去創業嗎？」這是許多人的疑問，「當然可以」張董事長總是這樣回答，但是有97%的新創公司在三年內會倒閉，張董事長提醒，創業的內容「有什麼」是進入障礙的門檻？必須審慎評估，無進入門檻、進入門檻低的產業絕大部分的事業週期可能更短暫。張董事長強調，創業的人要有三顆心「立志創業的決心、堅持吃苦的耐心以及等待成功的信心」。很多人在成功前的最後一哩路放棄，也有人在最後一哩路一再蹉跎。訂立目標堅持很重要，但產業要對、趨勢要對。

張董事長勉勵大學生多閱讀，尤其是期刊，當目標確立，會發現社會上所有的新知、趨勢都會與其息息相關，如同現今的疫情，改變了整個社會的工作型態，務必要有耐心鍛鍊體力，因為創業需要強健的體魄；務必時時閱讀掌握新知，掌握時代與產業未來趨勢。

演講最後，張董事長以個人的創業經驗舉例，勉勵大學生人生的目標一定要訂的夠大，並且一定要和自己興趣配合。夢想和目標是不一樣的，沒有落實的Plan，Goal是沒有意義的，先訂出二十年後你要成為什麼樣的人、再訂出十年後你要成為什麼樣的人，最後依據十年後的目標，立刻起身、今天就行動，不要把機會拖到明天！張董事長精彩的分享與勉勵讓大學生獲益良多。