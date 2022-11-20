桃園市資科局長余宛如指出，桃園推動200多項智慧城市計畫，連續獲得ICF與WITSA的全球智慧城市首獎，被世界肯定。（蔡依珍攝）

有「軟體奧運」之稱的國際大學生程式競賽（ICPC）亞洲區賽事，首度移師桃園舉辦，通過預賽的29校、100隊伍一連三天同場較勁，最後由台大8BQube脫穎而出，獲得本屆第一名，將代表台灣參加世界總決賽。

第47屆國際大學生程式設計競賽是全球大學生電腦程式能力競賽活動中最具影響力與規模的最大賽事，有「程式設計奧林匹亞」之稱，各洲區域賽（Regional Contest），以選拔隔年度進入世界大賽（World Final）隊伍，今年首度到桃園辦理，來自全台各校的菁英團隊同場競技，優勝者將代表進入國際賽。

桃園市資科局長余宛如指出，桃園推動200多項智慧城市計畫，連續獲得ICF與WITSA的全球智慧城市首獎，被世界肯定，非常榮幸成為ICPC亞洲賽主要戰場。

余宛如說，桃園除積極應用數據於城市治理，例如交通流量分析、環境監測、以及運用BIM建設模型於公共建設的數位攣生應用等，更打造「市政資料治理暨大數據分析平台」匯流市府內部資料，推動數據分析。

余宛如說，平台今年落成後，各局處透過資通訊設備收集來的數據就能善加運用，讓各資料在各局處間無痛移轉，也能加速分析資料，帶動城市數位轉型。她強調未來也會邀請更多國際型賽事來桃園，加速資料加值應用。

余宛如也提到，桃園已是國際級的科技產業大城，正積極爭取台積電1奈米廠落腳桃園，擁有良好的青年政策，邀請所有參賽的學生，未來選擇來桃園生活、就業。