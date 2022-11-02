聲勢浩大，熱鬧滾滾，奇裝異服，袒身露體，號稱十萬人參與的同志大遊行，已於日前悄悄落幕。

台灣自通過「性平法」之後，大開大放，幾乎成為同性戀者的天堂，勇於出櫃者紛紛表態，婚戀有成者亦結成佳偶，同性間的戀情、性愛，已視若平常，連小學課程都強調必須平等看待同性戀者，寖至乃居然變成時尚，吸引不少異性戀者勇於嘗試，雙性戀者的比率，高達10%，是同性戀者的一倍。這些佔有15%人數的族群，幾乎都擁有投票權，因此也沒有幾個政治人物敢於冒其不韙，加以反對，認同「同性戀」幾乎就是「政治正確」，如有反對的聲浪，也必然招致社會輿論的強力批判，甚至連未參與活動，都會被當成一種「罪狀」。

在法律的充分保障下，台灣的同性戀者其實已贏得空前的勝利，並也獲得了社會應給予的尊重，至今沒有人敢以同性傾向加以訕笑，更未聞在職場上有若何的歧視待遇。同性戀者異性戀者，可以站在公平的立足點上，發揮個人的才學與能力，在公眾領域上作出斐然的成果，貢獻於這個社會。

從過去對同性戀者鄙夷、歧視的態度，轉向於認同、尊重，這無疑是一種「進步」，而難能可貴地取得如此的成果，以嘉年華的方式，大肆慶祝，鑼鼓鏗鏘，彩旗飛揚，繞街而行，也不能說不是合宜合理的，甚至，如果規劃得當，還可以當成一個示範，顯示出台灣在性平方面的長足「進步」。

日昨的遊行，雖說號稱十萬，但實際參與的同性戀者到底有多少，卻是很難估算的，但是，聞風而來，以湊熱鬧、趕活動心態前往「欣賞」的非同性戀者，尤其是未成年的孩童，恐怕更不在少數，嘉年華式的活動，本就是如此「眾樂樂」的。

對同性戀者而言，這應該是一個盡力表現出自己與異性戀者一般，有其自我認同、自我期許、自我策勵的絕佳場合，自不妨使出渾身解數，展現出自身最美好的一面，以獲取更多的理解與尊重。

但是，一場熱鬧過去之後，此次遊行的成效，到底如何呢？也許我所處的同溫層都是異性戀為主的，所見、所聞、所傳的，竟然都是些負面的觀感，不但未能引起他們對同性戀者的同情理解，遑論尊重，甚至會覺得荒謬與噁心。這原因出自何處呢？

當然，台灣異性戀者佔85%，多多少少還是比較傳統、保守的，礙於法律的規定，心裡雖不以為然，但也只能屈服於「政治壓力」下，未敢表態，因事而發，專門挑揀活動中若干的「反常」表現，以發洩其不滿的情緒。任何觀念，都必然有支持者與反對者，這是常態；但同性戀者舉辦這類活動的目的，不就正在於想獲得這些反對者更多的認同與尊重嗎？

多數的嫌厭者，都會標舉活動中過於裸露、猥褻的畫面，當成反對的理由。我相信，當時參與的眾多人群之中，這應該是極少數的，但是，當我看到兩個幾乎渾身精赤的男人，緊緊摟在一起，作出各種兒童不宜、場合不對的動作的時候，真的，原有的理性的支持心理，不免迅急退卻，取而代之的，卻是莫大的反感與噁心。

或許有人會以「少數個案」加以解說，但是，主辦活動的人放任其作為而不加約束，有豈能說得過去？或許也有人會以「過激以表示抗議」為說辭，但是，如今台灣已明訂性平法規，又有何過激的需要？

尊重，是相互的，性平，更應是平等的。同性戀者渴盼別人的尊重，且試問尊重了異性戀者的立場嗎？在大庭廣眾之中，異性戀者如果如此裸身猥褻，必然會依「妨害風化」之法予以懲處，為何同性戀者就因其為同性戀，就可以不受法律約束？同樣是歡慶熱鬧的場合，跳豔舞、作猥褻，社會輿論必都大肆批判，而對同性戀者曲加寬容，這就是所謂的「公平」嗎？

無論同性戀或異性戀，都必然牽涉到「性愛」，「性愛」是絕對私密性的，關起門來，在個人或私密場合，你要愛得如何纏綿悱惻、死去活來，只要是出於自願，都沒有人可以干涉；但是，如果連公眾場合都可以肆無忌憚，這不成了人欲橫流、無法無天的社會了嗎？

人必自重而人重之，法律之前，人人平等。恐怕這是一些高調提倡性平論者必須先宣達的觀念。

（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※