中國外交部發言人趙立堅8日主持例行記者會，針對歐盟呼籲中方「遵守人權領域的國際承諾和法律義務」表示，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。中方不接受「人權教師爺」，也反對人權問題政治化和搞雙重標準，反對以人權為藉口，干涉別國內政，歐盟應該反躬自省，不要打著手電筒，只照別人不照自己。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利撰文稱，「中國是歐盟關鍵經濟夥伴，也是全面競爭者和制度性對手。歐盟要管控各領域對華競爭，並在符合歐方利益的領域開展建設性合作，歐盟還應該避免對華過度依賴，增強自身韌性。他們將通過G7平台與夥伴就涉華議題保持溝通」，歐盟還呼籲「中方遵守人權領域的國際承諾和法律義務」，並且表示願意就此與中方保持溝通。

趙立堅表示，注意到了有關文章，近年來中歐貿易額屢創新高，雙方就國際和地區問題保持溝通協調。事實證明，中歐雙方有著廣泛的共同利益，長期積累的合作基礎，更有著高度互補的發展優勢。中歐有競爭，但合作遠大於競爭，中歐之間的一些競爭是良性的，有利於推動各自加快發展。

趙立堅稱，我們希望歐方客觀理性看待中歐關係，同中方一道把握好雙方對話合作的主導面，維護好互利共贏的主基調，合作應對全球性挑戰，為動盪不定的世界提供更多的穩定性和正能量。這有利於中歐雙方，也有利於整個世界。

趙立堅指出，中國堅持以人民為中心的人權理念，協調增進全體人民的政治、經濟、社會、文化、環境等權利。世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。中方不接受「人權教師爺」，也反對人權問題政治化和搞雙重標準，反對以人權為藉口，干涉別國內政，歐盟應該反躬自省，不要打著手電筒，只照別人不照自己。