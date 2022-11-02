宏致集團今天捐贈給苗栗縣政府，全縣第1台「會跑的圖書館」。（李京昇攝）

苗栗縣政府致力推動圖書館資源拓展偏鄉，宏致集團認同其理念，2日捐贈市價60萬元的行動圖書車，並以優秀員工曾惠廷名義捐贈，將圖書車取名為「曾惠廷號」，未來行動圖書車將行遍苗栗18鄉鎮市，把書香傳遞到苗栗各個偏鄉角落。

宏致集團董事長袁万丁得知苗栗偏鄉圖書資源不足問題後，以實際行動捐助圖書車，縣府昨天舉行捐贈儀式，由袁万丁將車鑰匙捐贈給縣長徐耀昌，徐耀昌也回贈水果禮盒以及頒贈感謝狀，徐耀昌也稱，這輛苗栗縣第1台「會跑的圖書館」，將有助於縮短縣內城鄉閱讀資源的落差。

袁万丁表示，捐贈行動圖書車是希望協助提升偏鄉閱讀風氣，讓偏鄉孩子同樣享有都市小朋友的待遇，集團每年都會選拔4位優秀員工，這次特別以優秀員工命名，也是希望鼓勵企業員工，同時讓員工們一起做公益。

曾惠廷說，在公司服務已經有20餘年，她在家中也時常會買書籍給小孩閱讀，公司特別用她名字來命名讓她與有榮焉，並想到「曾惠廷號」能嘉惠偏鄉孩子，讓她感動又開心。

苗縣府教育處長葉芯慧提到，這輛行動圖書車價可裝載700至1千本圖書，未來也會不定期更新圖書，並搭配「愛閱校園」計畫，讓行動圖書車走入全縣鄉鎮市立圖書館、國中小學、幼兒園跟社區，充分發揮行動圖書車的效能。

此外，苗縣立圖書館配合此次捐贈活動，限量發行300張特色悠遊卡借書證，凡在捐贈記者會後，新申辦個人卡或家庭卡、機關團體卡，當日借閱5冊即送悠遊卡借書證1張。

今天捐贈儀式，立委徐志榮秘書、縣議員孫素娥、余文忠秘書、宏致集團董事長夫人徐昌翡、宏致副總經理許勝賢、宏致優良員工曾惠廷、縣府教育處長葉芯慧、圖資科長彭秀珍等人，共同到場見證苗縣第1台「會跑的圖書館」正式上路。