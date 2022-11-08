彰化基督教醫院明年起將斥資逾55億元興建醫療大樓，林明溱認為卸任前美夢成真，很開心。（楊靜茹攝）

南投市南崗一路、民族路口2660坪角地，將興建彰基分院。（楊靜茹攝）

南投縣長林明溱致力改善偏鄉醫療，上任積極邀各醫學中心到南投設分院，彰化基督教醫院因緣際會要擴張分院、南投基督教醫院區，南投縣府協助將南投市南崗一路、民族路口2660坪角地變更成醫療用地，彰基明年起將斥資逾55億元興建醫療大樓，預計2028年竣工，強化急重症醫療量能，林明溱說：「美夢成真，真的很開心。」

林明溱、立委許淑華、南投縣衛生局長陳南松及建設處長李正偉等人8日召開記者會，就南投基督教醫院擴建進行說明。陳南松表示，南投縣人口數不到48萬人，依照中央規定醫學中心設立人口數必須100萬以上，南投是無法設立醫學中心的，但縣府努力加強醫療資源，照顧民眾健康。

南投縣府指出，南投縣每萬人急性一般病床數僅有24.82床，明顯低於全國整體平均32.02床，也較鄰近台中市38.07床、彰化縣29.54床低，不過南基醫院擴建後，初步規劃設計地上11層、地下4層的醫療大樓，及1棟醫護宿舍，將增設婦產科、小兒科、放射腫瘤科等科別，增加一般病床、ICU、負壓隔離病床等共180床，強化縣內急重症醫療量能。

林明溱説，彰基院長陳穆寬是南投縣信義鄉人，也是他的好朋友，他拜託院長向董事會爭取到南投興建區域醫院，在他卸任前終於美夢成真，攸關縣民就醫權益的醫療事業投資案，縣府不但全力支持，也請各單位全力配合，早日促成這項醫療事業擴建案，不要讓南投縣民為了就醫，還得跑到彰化或台中市就診。

許淑華表示，欣見南投基督教醫院擴大在南投投資，照顧更多鄕親，未來他若入主縣府，將以區域聯防的醫療概念，整合鄕鎮醫療院所，提升醫療量，未來各區域醫院都有醫學中心的服務品質，維護縣民健康。