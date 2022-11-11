國民黨南投縣長候選人許淑華11日在臉書表示，來自南投各地的青年朋友為她成立青年後援會，她提出「青年宜居」、「青年立業」、「青年發展」三主軸的青年政見，要從生活、就業創業、提升競爭力等各方面幫助青年朋友。

許淑華說，首先，「青年宜居」生活照顧無煩惱，結合各式資源予以青年協助，興建青年住宅，善用現有空屋、古厝重新活化，讓青年願意回投安居成家；開設青年事務窗口，整合青年相關資源，解決青年各種問題與障礙；增加婦幼福利，減輕家庭照顧負擔，安心養兒育女在投發展。

許淑華提到，「青年立業」施政重點將提供工作機會、創業資源，設立青年發展基金 協助青年創新發展有資源，鼓勵有志青年返鄉發展，培植青年人力；設置青聚點示範區 推生青年創生聚落，結合數位系統工具，整合投入政府與民間資源；布建鄉鎮特色微型產業園區創造就業機會。

最後，許淑華強調，「青年發展」讓青年立足南投放眼國際，由縣府提供出國獎學金，培植國際競爭力，特設置弱勢、原住民與新住民學習名額，讓所有人都有機會出國學習，深化並開拓國際姊妹城市的交流與合作，為南投的農產、觀光與企業塑造更多合作的機會，擴大南投國際活動範嚋。

許淑華直言，青年後援會成立不是一時的，未來也不會解散，未來有任何問題，她會成為後援會最好的後盾，讓南投青年安心成家、放心立業！

許淑華感謝當天300位青年朋友到場支持，也謝謝青年後援會幹部：青工總會長葉彥志、輔導總會長廖怡琇、顧問團團長游顥、濁水溪線青商會總會長陳昭穎、烏溪線青商會總會長蕭秉畯、青農總會長連晏瑩、救國團總會長吳政緯。