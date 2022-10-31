大陸知名導演馮小剛，近日被發現清空微博帳號內容並設置僅半年可見，更有網傳影片直指他與妻子徐帆已定居美國、引發熱烈討論。該事件主要是從大陸網絡瘋傳一段馮小剛與妻子徐帆的影片。拍攝者表示，影片地點是兩人在美國的豪宅前，夫妻倆穿著輕便在豪宅前擁抱送別友人，一旁也疑似站著兩人的女兒徐朵。

這讓部分大陸網友懷疑馮小剛是否已定居美國，「潤」（Run）了，也有評論指出，「有錢人都跑國外了」、「國內賺錢，國外花錢？」，甚至批評馮小剛「滾出娛樂圈」。但也有網友提到，馮小剛夫妻倆應該只是陪伴在美國讀書的女兒徐朵、並未在美國定居。馮小剛本人目前也未出面說明。

據香港01報導，所謂的「潤學」源自英文「run」（逃跑）的諧音，意即研究逃離中國、移民他國的方法與消息。由於今年4月中旬的上海封城政策下，微信和百度等網絡平台關於移民主題的搜索量就暴增，3月最後一週百度有關「移居加拿大條件」的搜索量較上一週暴漲逾28倍，高達2846％。

這波上海封城嚴控衍生的「潤學」，影響所及還包括久居大陸的外商與外籍人士，包括之前在上海長居的中比混血網紅「錫蘭Ceylan」以及德國網紅、大陸女婿「阿福」，也先後離開。