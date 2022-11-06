台北市立動物園大貓熊「團團」疑似罹患惡性腦瘤，大陸選派專家吳虹林、魏明來台探視，並參與治療和護理工作。兩人近日表示，團團的身體狀況逐漸轉好，未來將根據病情實時調整治療方案；如果後期有治療和護理的需求，他們願意再來台協助。

據新華社今（6）日發自台北的報導，大陸大熊貓保護研究中心選派的2名專家吳虹林和魏明，近日接受專訪時表示，台北動物園保育團隊對團團進行了積極的治療和精心、細緻的照顧護理，使得團團的病情保持穩定，「同時我們也高興地看到，大熊貓『圓圓』、『圓仔』、『圓寶』也得到了很好的全面照顧，身體健康。」

報導指出，從這幾天的觀察交流情況來看，專家們認為，團團的採食情況、精神狀態、走路姿態均有所改善，連續正常的走動時間也在不斷增加。根據團團前期的檢查結果、身體情況、用藥後的反應，在與園方進行充分交流後，一致同意將繼續採取當前的治療方案，並根據病情發展實時調整治療護理方案。

專家們認為，從目前情況來看，團團的病因還需要進一步準確判定，但團團眼下的身體狀況暫時不適宜再進行麻醉和侵入性檢查。鑑於團團身體狀況逐漸向好，經與動物園交流後達成共識，未來一段時間將繼續採取舒緩治療方式，同時根據病情實時調整治療方案，並積極追溯病因，爭取達到更好的治療效果。

吳虹林和魏明於1日抵台，兩人在大貓熊飼養管理、疾病防控、科研繁殖等領域具有豐富經驗，預計於7日返回大陸。之後，大陸的專家團隊會繼續和台北動物園的專家組保持密切溝通，根據團團病情變化實時提供建議和幫助。

魏明說，「如果後期還需要我們來台協助治療和護理，我們大熊貓保護研究中心將一如既往地提供支持和援助。我們衷心祝願團團盡快渡過難關，早日康復！」