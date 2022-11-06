雖然美國與北約國家仍然沒有提供烏克蘭主戰坦克，但是他們會協助升級蘇式坦克做為替代方案，或許會看到「具有西方科技的T-72」。五角大廈表示，美國正在與荷蘭合作，一起翻新90輛捷克供應的T-72B主戰坦克，並分攤升級的費用，這批坦克將提供給基輔，幫助擊退俄羅斯。

防衛新聞(Defense News)報導，該協議是美國剛剛宣布的「援助烏克蘭4億美元一攬子計劃」的一部分，除了T-72以外，還包括翻新和捐贈數量未知的MIM-23鷹式防空系統(HAWK)的資金，以及1,100多枚「鳳凰幽靈」(Phoenix Ghost)神風無人機；還包括250 輛M1117防爆裝甲車（這是首次向烏克蘭提供）、40艘河川巡邏艇，和數套戰術安全通信和監視系統等等。

俄羅斯持續以神風無人機、巡弋飛彈打擊烏克蘭的民用基礎設施，烏克蘭多次懇求西方提供更多的防空系統，西班牙率先表態捐贈鷹式中程地對空飛彈，而美國相當欣賞此一決定，也跟進提供；只是西班牙的鷹式退役沒多久，而美國的已封存多年，需要時間整理與修復。

關於烏克蘭持續期望的西方坦克，美國國防部副新聞秘書莎賓娜•辛格(Sabrina Singh)告訴記者，「美國不會提供烏克蘭美國坦克。」

她解釋：「引進新的主戰坦克成本極高，包括後勤與彈藥都和蘇式系統不同。而且準備時間很長，對烏克蘭軍隊來說並不合適。 我們確實知道烏克蘭的需要，會改以升級蘇式坦克的辦法，升級T-72坦克的觀瞄系統和裝甲，我們相信，升級之後，這些坦克將在戰場上發揮作用。」

據荷蘭國防部稱，首批經過改造的T-72坦克，將於下個月運抵烏克蘭。自拜登執政以來，美國已承諾向烏克蘭提供超過189億美元的防衛援助。