行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純「二三設計」公司遭質疑違法取得私下轉包的桃園市立新總圖標案。對此，民眾黨桃園市長候選人賴香伶表示，許多市民都覺得有肥水不落外人田之嫌，且試營運時間從選前1個月延至選後，政治考量不言可喻，喊話桃市府應出面說明。

針對桃園市立新總圖標案爭議，桃市府工務局昨回應，配合營運需求新增互動多媒體項目，考量系統與工程介面整合，新工處依政府採購法及契約規定與施工廠商春原營造辦理變更設計納入。原廠商在專業考量下，自行尋找廠商合作，屬契約內部分項目交由其他業者執行，皆符政府採購法規定，強調此案非轉包，是將非主要部分由其他廠商代為履行，一切合法，也是工程中常見方式。

賴香伶今表示，過去蘇巧純曾承諾，在蘇貞昌擔任行政院長期間，她的二三設計不會投標任何層級政府標案，但這次桃園市總圖建置案，卻被踢爆蘇巧純是轉包廠商，行政院發言人羅秉成出面解釋二三設計合作對象是民間廠商不應混為一談，但整體建置經費就是由政府出資，已讓人認為有「肥水不落外人田」之嫌，也讓蘇巧純的公開承諾，讓人難以相信。

賴香伶說，尤其桃園市立新總圖是桃園文化的重要象徵標的，受許多市民關注，重大文化建設不僅預算追加9億元，還爆出有高官子女是承攬廠商，一定會遭人非議，如今試營運時間從選前1個月延後至選後、鄭文燦卸任前，其中的政治考量不言可喻。她呼籲，選民應睜大眼睛，選擇認真、清廉的候選人擔任市長，讓政府預算公開透明接受監督，才能避免出現利益輸送問題。