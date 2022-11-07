面板業、驅動IC景氣冷颼颼，群創高層10月減薪，市場傳出驅動IC也近了高階經理人減薪指標。經濟部長王美花表示，經濟部已經注意到因國際局勢，廠商訂單減少問題，上週詢問過廠商，目前尚未有無薪假、裁員的問題。

王美花今日到經委會接受質詢，立委謝衣鳳、陳亭妃關心，面板業已經有高層減薪，接下來是不是有可能引爆無薪假、裁員潮。

王美花表示，相關幾個產業確實受到國際局勢影響，造成訂單減少，但是她強調，還沒有造成裁員的問題。她表示，廠商都是與員工一起打拼起來，廠商需要是大家的鼓勵、一起努力。

明年度的訂單，王美花表示，就要看第2季看是否能夠反轉，這是滾動性的狀況，隨時與廠商溝通。王美花表示，會保持與勞動部聯繫細部了解，瞭解員工的情況，而上週與廠商溝通還未傳出無薪假的現象。

至於是否有員工減薪的問題？王美花表示，這部分還要跟廠商溝通了解。