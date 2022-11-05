民眾黨桃園市長候選人賴香伶今早出席市議員候選人徐慈檉競選總部成立大會，針對近期警方破獲詐團囚禁案，恐怖凌虐行徑引起社會譁然，賴香伶表示，桃市府應對治安死角加強巡檢，畢竟桃園是空港，部分山區也可能成為逃逸犯罪路線，承諾上任後會重新標記重點治安防治區，將這起事件作日後處理相關案件SOP參考。

賴香伶表示，這起台版柬埔寨案中有許多求職詐騙受害人，其中犯罪地點也包括龜山偏遠山區，桃園有些偏遠地區或山路附近可能成為治安死角、犯罪溫床，桃市府應思考如何加強巡檢，若民眾報案後如何快速調查並協助當事人。

賴香伶提到，畢竟桃園是空港且離台北港也近，通常在犯罪案件中，港域和山區很可能是逃逸路線或案件調查重點所在，她上任後會重新標記重點治安防治區，並規畫警力部署，將這起事件當作日後相關案件處理的SOP來參考。

此外，針對近來藍綠陣營經濟黨合照攻防，賴香伶也說，許多社交場合中會碰到不同陣營人士，不可能因顏色不同就不握手，今年選舉被藍綠對決、抗中保台等元素貫穿，相信市民看得很清楚。現在動輒就用照片看圖說故事抹黑對方，不希望雙方藉此製造聲量與話題，轉移市政焦點，她對藍綠2黨目前的選舉方法與心態不予苟同。

賴香伶說，社會上各色各型的人都有，若只以一張照片推演對方從前就是大壞蛋、或說現在是好人，這種事後諸葛的貼標籤、扣帽子模式會誤導視聽，對過去也許很努力的人來說也是種人格指控。她呼籲，別以私人利益方式製造選舉利多，也別製造新仇恨牽拖無辜的人，應謹守政治與道德標準，別為選舉將過去的事編造新故事，說謊久了最終還是會水落石出。