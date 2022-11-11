針對綠營連日指控雲林縣長張麗善胞兄張榮味的農業用地蓋莊園、她的住所是否違法，張麗善今（11日）親上火線回應，指不要再消費張榮味，他的農舍已歷經蘇治芬、李進勇2任縣長，前副縣長也帶隊勘查過，要拆早就拆了；反觀劉建國的競選總部蓋在農地上，蔡英文總統在不知情情況下還去參加他競選總部成立活動，這樣公然違法要不要自我檢討？

張麗善表示，她要告訴對方候選人，張榮味已經卸任非常久，但每次選舉都消費他，他的農地歷經蘇治芬、李進勇2任縣長，當時副縣長施克和還曾帶隊視察，如果要拆早就拆了，現在對方在打的張榮味的農地，他已經是平民老百姓，希望大家不要子虛烏、有無限上綱，現在是她要選縣長，她自己擔當。

張麗善說，她要告訴對方候選人現在pk的是劉建國、張麗善，選票上印的也是他們2個，拿他們2個比較就好，她的用地完全合法、是合法建築、也有自己的停車場，對方候選人是公然違法違規使用，利用農地做競選總部，不要做賊的喊抓賊，無視於民眾的智慧。

張麗善指出，我只有在舊服務處興建住家，是合法的建築用地，那是她的財產，其他的都不是，媒體是不是要去查清楚，農地、停車場是張前縣長的，她的是完全合法建築用地。蔡英文總統在不知情的情況之下，去參加那個違法的競選總部成立活動，公然違法要不要自我檢討？