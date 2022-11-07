受惠高階國防標案產品出貨量增加，全訊科技（5222）10月營收為9410萬元，較上月增加14.31%，隨國防標案產品出貨旺季來臨，全訊預估，第4季整體營運可望持續增溫。

全訊為砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路（GaAs、GaN、MMIC）功率放大器（PA）廠，公司以國防等級的功率放大器為主要產品，受惠於高階國防標案產品出貨量增加，全訊10月營收為9410萬元，月增14.31%，年增13.06%，累計前10月營收為8億787萬元，較去年同期增加5.83%。

全訊表示，由於國防等級的功率放大器技術門檻及產品毛利均較一般消費性產品為高，且國防標案由政府相關單位主導，以技術標方式進行評選，一旦入選為主要供應商，短期內不易更換，有助於公司維持營收獲利的穩健發展趨勢。以目前訂單出貨排程來看，預估公司第4季高階國防相關產品出貨量可望較第3季大幅增加，挹注整體營收及獲利表現。

全訊今年在海外軍工產品及商用衛星通訊市場方面亦有所斬獲，其中在海外軍工產品方面，公司今年對歐洲、美國及以色列等軍工設備客戶出貨量持續成長。

全訊表示，由於國防標案規格嚴謹，需要3-5年分階段交貨及認列營收，目前國防相關訂單能見度已達2024年；此外，政府日前通過2023年國防預算為5863億元，較前一年度增加13.9%，公司身為國內少數可提供國防等級的功率放大器廠商，可望持續受惠此一商機，國防應用相關產品將成為公司發展的主要成長動能之一。

在5G高速傳輸商用領域市場方面，公司自主研發並生產的5G毫米波（mmWave）功率放大器，可選成功進軍衛星通訊市場。