桂盟國際（5306）受惠高階自行車市場需求持續增長，以及歐美補修市場仍維持強勁成長，在產品組合持續優化與匯兌收益助攻下，第三季EPS達4.81元、前三季EPS達12.90元，第三季與前三季獲利，均創下歷年同期新高。桂盟董事會決議，第三季每股配發2.25元股息，除息日為2023年3月15日。桂盟11日收盤價150元，上漲了2元，漲幅約1.35％。桂盟是全球最大的鏈條供應商，在全球各地自行車生產聚落，包括台灣、大陸、越南等地都設有工廠或銷售公司，就近即時服務客戶。桂盟表示，因擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，因此能掌握高階自行車市場需求提升，以及歐美補修市場強勁增長的市場脈動。也因此桂盟的產品組合得以不斷優化，再加上製造及營運效能也持續提升，品牌銷售及通路也有高效的表現，因此前三季毛利率與營業利益率得以持續推升。綜觀桂盟的營運表現，第三季在自行車高階產品及補修市場需求帶動下，單季合併營收為19.2億元，年增2.2％；在產品組合優化及匯兌利益貢獻下，單季毛利率高達48.5％，單季稅後純益達6.06億元，年增19％，創下歷年同期新高；前三季合併營收達57.2億元，年增0.5％，稅後純益達16.2億元，年增9％，也創下歷年同期新高。不過，受到自行車中低階產品庫存調整影響，桂盟公告10月合併營收為5.38億元，年減25.52％；前十月合併營收62.64億元，年減2.58％。展望第四季營運，桂盟認為，在自行車高階需求及歐美補修市場帶動下，產品組合持續優化，桂盟今年全年仍可望維持好的營運成果。