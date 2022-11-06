台灣志願軍曾聖光戰死烏克蘭，民眾黨祕書長謝立功6日表示，因家屬和曾母熟識，民眾黨立法院總召邱臣遠已協調外交部全力協助，家屬希望外界勿擾，民眾黨桃園市長候選人賴香伶則感嘆，8個多月俄烏戰爭受害最深的是弱勢民眾，不義之戰必須停止。

25歲「阿美勇士」曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死異鄉，謝立功今陪同賴香伶出席太極門6周年慶活動時表示，因民眾黨花蓮縣黨部主委趙世源正好與曾的母親認識，第一時間獲悉就和曾母電話聯繫，但前天晚上狀況仍不明，曾母在電話中大哭，後來經求證確認後，家屬表達希望能夠親自去烏克蘭，但不知簽證和後續該如何處理，民眾黨透過立委邱臣遠協調外交部，外交部允諾盡力協助。

「真的太意外了！」謝立功說，家屬非常悲痛，至今還無法接受，也希望外界先不要打擾他們。

賴香伶則說，俄烏戰爭情勢還沒止息，甚至越演越烈，國人能夠在這不義之戰中去貢獻台灣的心力，有止戰的意義，但是很可惜，戰爭犧牲很多戰士的生命，她對家屬至上最高的敬意。

賴香伶說，全球戰事要如何停止，相信兩大陣營的國家領導人美國總統拜登、俄羅斯總統普丁，還有烏克蘭總統澤澤倫斯基都深刻知道，這8個月戰爭到現在是受害最深當然是弱勢的人民，包括台灣都是站在止戰的立場，對相對弱勢國家提供我們的力量，政府提供的是資源，但人民失去的就是生命，「這是必須要立刻停止的不義戰爭！」