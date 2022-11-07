隨著新冠疫情逐漸趨緩，台灣也開始鬆綁防疫措施，不過一名女網友表示，愛去夜店玩的哥哥，就連確診後也不乖乖隔離，半夜偷偷跑出去玩，還帶女生回家洗鴛鴦浴，讓她痛批「自私又可悲」。貼文曝光後引發關注，沒想到竟有一名女網友表示，並不會在乎床伴是否確診，直說：「很帥沒差」。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文抱怨，哥哥自從被戴綠帽後就變成渣男，不只流連夜店，還向她炫耀和哪些女生上床，三不五時就會帶女生回家過夜，更誇張的是，時常中午一家人吃飯時，就會看到哥哥又帶著陌生女生走出房間。

讓原PO傻眼的是，上周哥哥確診新冠肺炎，不只沒有通報，半夜還偷跑去夜店，隔天早上原PO上廁所時，赫然發現哥哥和女生一起在廁所共浴，「他還一直叫我不要跟女生說他確診」，原PO痛批，哥哥真是自私又可悲，四處危害女生，直說「我覺得我快吐了」。

貼文曝光後，讓許多網友看傻眼，「這種行為已經是犯罪了，如果被知道會被告」、「確診還能愛愛也是蠻厲害的，我都昏睡沒什麼力氣」、「還是要說一下…不然病毒到處傳」，除此之外，還有一名女網友認為，床伴只要長得帥，有沒有確診並不重要，「之前認識一個高高帥哥確診，但我還是想去他房間」。