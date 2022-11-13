萬芳小巨蛋演出順利落幕，12日舉辦慶功宴，感謝團隊相助。（羅永銘攝）

萬芳12日在台北小巨蛋舉辦「萬芳30你的30，_______你今天有沒有來」演唱會，順利落幕。在慶功宴上，她開心大喊：「爽，終於結束了，目前感覺太快了，無法整理心情。」並分享最近隨著開唱日子逼近，很擔心突然確診會影響到演出，因此變得很神經質，每天心情超級緊繃。

她自認每天會四處噴酒精消毒、謝絕所有聚會邀約，也感謝朋友暖心送上祝福。小巨蛋演唱會因疫情影響2度延期，她內心倍感壓力、憂鬱，還開玩笑說「不敢再唱小巨蛋」，甚至在台上突然嚴重胃痛、坐倒在地，表情痛苦，她事後表示，之前胃都沒事，只有稍微胃酸逆流，開唱前有吃很多食物，可能純粹是壓力導致。

她日常也會在社群、朋友分享負面情緒，「這會像感冒，過了就會好，每個人都有這個時候，我滿願意分享這件事情，這不是不能說的事。」

演唱會結束後，她最想回家靜坐放鬆、休息。至於有望在高雄巨蛋開唱？她秒回，「目前沒有」，即將赴美國開唱，屆時趁空檔在當地度假，今年跨年則在嘉義陪伴粉絲度過。