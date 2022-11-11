練社交不一定要從酒店開始！有男子在網上分享爸爸的一席話，他表示爸爸是一位特別的人，平時也常去KTV、酒店，但是這些事情，雖然媽媽都看在眼裡，但也不會管太多，某次，爸爸向他提到「滿18帶你去『轉大人』、上夜店、酒店」，然而，他見媽媽不阻止，反而只說「套子要戴好」，讓他有些傻眼；網友一見狂搖頭稱「有夠離譜的家庭」。

一名男子在「Dcard」論壇發文，他提到自己有個很別的爸爸，大約40歲左右，平時也常去聲色場所KTV、酒店等，對於爸爸這樣的行為，媽媽也不會管太多，只想著將家中幾個小孩顧好就好。

某日，爸爸對他表示「滿18帶你去『轉大人』」，也答應他會帶去上夜店、酒店，他研判爸爸會這樣做，主要是認為「怕他之後因為工作去酒店後暈船，因此主張先帶他去看世面」，然而，這件事媽媽的反應也讓他非常驚訝，媽媽僅回一句「套子要戴好」，對於這事情的發展，讓他變得有些期待明年的生日來臨。

文章一出，網友紛紛留表示「比較想知道你媽也對你姐說一樣的話嗎？是的話你們家真的很開放」、「我16歲時我爸就提議叫其他人帶我去走店了，想法也差不多」、「有夠離譜的家庭」、「感情價值觀容易偏差」、「社交是必備技能，練社交不一定要從酒店開始，但是多見世面是不錯的」、「我覺得不要吧！你會愛上用買的然後變成習慣」。

原PO的大姊也出面回應，她表示因為弟弟的PO文受到網友正反面熱烈回應，不過她認為「每個家庭都有不一樣的家庭教育，也沒有分對與錯，爸媽的想法也只是讓我們知道這社會的好與壞」。

她還提到，爸媽當初也是禁止她「未成年談戀愛」，不過，當她滿18歲上大學後，也曾帶著她去上夜店，「目的也是怕在未來和朋友約去夜店喝酒，不勝酒力而吃虧」，她也指出媽媽會答應這檔事，是認為「大家都成年人了，做什麼事情還是要為自己負責」，若弟弟因此而貞的「暈船」了，也是要好好自己面對，也比被朋友帶去後，因此暈船了還來得好，最後也出生在這樣的家庭感到驕傲。

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