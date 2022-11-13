大陸國家衛健委13日通報12日全天1萬4761例本土病例，雖然近日大陸官方才公布優化防疫20條規定，其中嚴禁地方層層加碼與「隨意靜默」等規範，但隨即重慶傳出12日有多區發布臨時管控7天，更稱之為民眾「自行發起」，引來大陸網友批評諷刺。

大陸國家衛健委13日通報12日新增本土確診1675例，包括廣東727例、河南242例、北京161例、重慶158例、內蒙古114例、四川45例等；另外本土無症狀感染1萬3086例，主要為廣東3541例、河南2423例、重慶1662例、內蒙古1320例、新疆756例等。

根據《香港明報》指出，重慶12日再有多個區發布臨時管控7天通知。由於管控措施由各區而非政府宣布，被認為是「上有政策，下有對策」的做法。

更有大陸當地網友批評，許多小區前一晚門口就被封了，重慶市當局沒說封城，只是封區，且還是小區「自封」，讓市民進入「自發靜默」模式。這也讓微博一度出現「重慶市民自發靜默7天」的熱搜話題。