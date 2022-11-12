萬芳熱情向粉絲介紹用心打造滿地沙子舞台。（羅永銘攝）

萬芳在小巨蛋開唱即興邀巴奈同台對唱。（羅永銘攝）

萬芳12日在台北小巨蛋舉辦「萬芳30你的30 ________，你今天有沒有來」演唱會。因為疫情影響延期2年半之久，2度攻蛋的她一看到台下滿滿粉絲，哽咽說，「謝謝你們把自己照顧很好才能相會」，苦笑又自虧，「這是史上延期最久，883天，我的媽呀，工作人員接案快要3年才能完成，太辛苦」，更淚崩表示，備戰演唱會期間，心情緊繃，甚至內心狀態變很脆弱、獨自面對憂鬱來襲。

她介紹舞台特別打造了滿地的沙子，還抓起一把沙子說，「這幾年我們像是這些沙漠中的砂石，吹過來、吹過去，歷經許許多多改變，生命歷經了美好、恐懼、失落，今天透過這一首一首的歌曲 ，開啟生命旅程」。

她唱到〈Fly Away〉突然整個人躺在沙子中，忍不住再度哽咽，「我沒有想到再次回到這舞台這麼艱難，百感交集。」隨後唱著經典〈猜心〉時竟意外忘詞，她幽默自嘲：「我忘記歌詞了，怎麼可能！」仍臨危不亂，馬上隨著節奏搖擺繼續熱唱。

她的小巨蛋門票完售，但因為延期緣故，聽聞有些粉絲飛來又飛走了、有人確診隔離等，導致現場有些空位，「謝謝你們在2020年買的票，可能都模糊了、害怕弄掉了，真的很慘，我們一起思念，送祝福給離開的、失去的。」

萬芳一開場穿上全手工編織的白色背心裙裝登場，引領曾獲維也納國際青少年音樂節冠軍的南投仁愛鄉「親愛愛樂弦樂團」25名樂手們伴奏，獻唱〈Michelle的第一天〉、〈這天〉、〈半袖〉揭開序幕，她感謝：「謝謝你們讓我在沙漠之地，替我帶來美好的綠洲，我在他們身上得到美好力量。」她去年奪下金曲「評審團獎」，要分享得獎狀態時，心情亢奮、激動，差點連話都表達不清楚，更直喊「馬的！」並大叫：「我的胃好痛。」粉絲熱情鼓掌獻鼓勵。

她賣力飆唱〈讀樂樂〉、〈星期三下〉等，還即興邀好友巴奈上台合唱〈不要不要討好〉，巴奈一口答應、衝上台熱唱，萬芳感謝說：「真的沒有彩排過，謝謝巴奈接受我臨時的邀請。」她在小巨蛋開唱，演藝圈好友包括鍾欣凌一家四口、黃大煒、許富凱等人到場欣賞。