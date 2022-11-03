伊森霍克（右）與伊旺麥奎格9月現身多倫多影展宣傳《雷蒙與雷》。（美聯社）

好萊塢2大男神伊森霍克（Ethan Hawke）、伊旺麥奎格（Ewan McGregor）在主演Apple TV＋新片《雷蒙與雷》中飾演一對同父異母的兄弟，為完成父親指定「希望兒子們親手挖掘墳墓」的遺願，再次產生交集，日前接受全球媒體視訊聯訪，被問到是否曾想過死後希望用哪種方式下葬？伊森開玩笑說，他其實並不想要離開他的這一生，「我的目標是可以獲得永生，但不是透過角色，我非常喜歡威利納爾遜（Willie Nelson）的1句名言『我不參加別人的葬禮，也絕對不會參加自己的葬禮』」。

至於希望死後被以什麼樣的方式記住時，伊森霍克表示，雖然作為一名演員，「人們可能會在我死後的50年、甚至100年都還會繼續研究我的電影，但那就只是圖書館裡的一個作品，不太可能成為他們生活的一部分」，他認為「對我們影響最深的還是那些愛你和認識你的人，這些才是真正的關係」，在世時好好把握時間陪陪身邊的人最重要，對此，伊旺麥奎格也相當贊同，「沒錯你的親友會從你的生活認識你，而不是作品」。而由於該片9月時在多倫多影展首映，伊森也幽默地說：「但可能我走了之後，多倫多影展會特別表揚我對電影的貢獻吧。」

2人皆已出道逾30年，卻是首度合作，伊旺麥奎格表示，其實早在20多年前伊森霍克與裘德洛（Jude Law）拍攝《千鈞一發》（Gattaca）時，他們就認識了對方，「我一直覺得伊森很有親切感，儘管我們以前不了解對方，但初次見面就很合，可能是因為我們的年齡跟演藝經歷都很相似吧」，伊森接著補充「當時我們還有約出去，除了玩很爽之外，我不記得那些夜裡確切發生什麼事情了」，後來他們也在影展中遇過幾次，這次終於有機會一起拍片，伊旺直呼「真的是一次絕佳的經歷」，伊森也忍不住告白「我關注他將近20年了，真的很喜歡他，他是個非常討人喜歡、迷人、善良且擁有溫暖的靈魂，也和年輕時一樣特別」。

片中因父親的不稱職，讓他們彼此關係疏遠，對兒時記憶也不願多加回想，伊森有感而發地說：「每個人的一生總是不斷在學習如何成為一個稱職的兒子或女兒以及父母，你永遠沒有答案。當我自己有了小孩之後，與父母親的關係也發生了變化，因為開始了解到我的父母以前經歷過的種種，也變得更加寬容。」很開心能夠演出這部讓他能對和子女以及父母關係有更多思考的作品。《雷蒙與雷》已在Apple TV＋上線。