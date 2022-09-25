鄉下有個窮苦家庭的孩子，從小就很爭氣，一直努力念到植物學碩士學位，娶了一位富有教授的女兒為妻。妻子無論學問、人品、樣貌皆屬上乘，夫妻相愛，本應有美滿婚姻，可惜的是，妻子只愛丈夫，並不愛丈夫的家人。

愛丈夫不愛家人？

妻子總認為丈夫的家人水準不夠，上不了檯面，每次隨丈夫回鄉下探望公婆，她總不肯換穿拖鞋，因為覺得拖鞋不乾淨。婆婆當然看得出來，準備了一雙新拖鞋給媳婦穿，或乾脆叫媳婦不要脫鞋子了。

婆婆做的菜，媳婦不愛吃，非僅口味不合，而是認為菜不夠乾淨。婆婆挾菜給她吃，她尤其不喜歡，認為不衛生，主張用公筷。類似的事不勝枚舉，久之，婆婆及婆家人的自尊心都受到傷害，最後兩人走上離婚之路。

愛他之所愛

這位生活品味高尚的妻子，很愛丈夫，但愛一個人，就要努力去愛他之所愛。妻子不愛公婆，就是不愛丈夫之所愛，其結果就是不愛丈夫。愛他之所愛，是一種認同，嫁人為媳，就要認同那個家庭，否則就不是真愛，不是真愛就不會有喜樂。當然要做到認同，是要有付出的，不是嘴上說說就行，有捨才有得。

宣教士愛中國人

創辦內地會的戴德生牧師及師母，在中國內地傳福音，穿當地的衣服、留辮子、學當地的語言。戴德生牧師用寧波話翻譯了新約《聖經》，可以想像他寧波話功力之高。牧師及師母的生活起居都跟當地人一樣，就是對當地文化的認同。相互認同，就會產生愛的喜樂，很多事情也就容易進行。

戴德生牧師熱愛中國人民，有次在寫給他妹妹的信上說：「如果我有千萬英鎊，中國人可隨意取用。如果我有千條性命，絕不留一條不給中國人。」這樣認同的愛，有誰不尊敬，不感動的呢？戴德生牧師死後，葬於江蘇鎮江。

有次我去紐西蘭教會分享信息，與當地華人朋友交談時，他們經常指著紐西蘭人說，他們這些外國人如何、如何。我說，我們可以說紐西蘭人是外國人，但你們不能說，因為你們有些已入紐西蘭籍，有些已取得永久居留權，你們都是本地人了，都是我們口中的外國人。聽我這樣一說，大家都笑了起來。

認同所居住的地方

認同不能只是說說，要有行為。許多華人移民他國後，對當地事務一點都不關心，選舉投票不關我的事，社會公益也事不關己，因為這些都是外國人的事。我在紐西蘭期間，當地剛好舉辦一場為貧窮孩子募款的慈善義演，演出的都是一些孩子。

我對華人朋友說，如果你們認同我講的道理，就從這件事開始。結果華人朋友包了很多票，主辦機構大為驚奇，表示從來沒有看過華人這麼熱心公益。義演當天，他們將前兩排的位子都留給我們，讓我們很感動。

後來大家又相約去捐血中心捐血，一次去了二十幾個人，捐血中心裡全是台灣去的黃面孔，當地新聞亦加以報導。經常參與類似的公益之事，即是一種認同表現，是表現愛的最佳方法。

德蕾莎之愛

德蕾莎修女在印度加爾各答服務窮人中的窮人，生活水準跟窮人一樣。她說，只有這樣才能體會窮人的需要，也才能獲得他們的認同。德蕾莎修女是馬其頓人，卻入了印度籍，逝世時，印度為她舉行國葬，降半旗兩天。

馬其頓人想爭取德蕾莎修女的遺體回葬馬其頓，但印度人說，她是我們印度人，當然是葬在印度。德蕾莎修女愛印度人民，認同印度的程度，可能比印度人還強烈。她的葬禮有上百萬的印度人民來參加，大部分是貧窮、殘障的人。德蕾莎修女愛印度人，印度人也愛她，他們融為一體，沉浸在愛中的喜樂。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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