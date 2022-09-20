哈利和梅根的子女將受封為王子和公主

消息人士透露，薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根在參加完祖母，也就是英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的葬禮後，會速速離應返美，因為他們迫不急待想要見自己的寶貝孩子。

據《我們周刊》（Us Weekly）19日報導，這位消息人士透露，梅根和哈利準備等葬禮一結束，幾乎就馬上返回加州蒙特斯托（Montecito），和分離了超過兩星期的寶貝兒女亞契和莉莉貝團圓，而這是他倆和孩子分開最久的一次。

哈利和梅根育有3歲的兒子亞契，還有僅15個月大的莉莉貝。他們9月4日返英，原本打算在不到1星期內，為一連串慈善活動發表演說。不過，由於女王9月8日辭世，於是他們延期返美，和王室家人出席了追悼儀式和葬禮。

消息人士說，「他們瘋狂地想念孩子，每天都透過FaceTime和他們通話，但還是等不及在這辛酸的幾星期後，能見到並抱抱他們」。

女王健康惡化時，哈利雖然趕去見她，但還是沒來得及見她最後一面，並向她道別。據悉王室在9月8日宣布女王死訊前5分鐘，才告知38歲的哈利，而他是王室最後一個得知的。

此外，據說英王查爾斯在趕往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）途中致電哈利，但當他抵達時，白金漢宮已向大眾宣布了女王的死訊。

不過，查爾斯的發言人18日在周一舉行女王國葬前幾小時回應道，每位王室成員都獲知女王死訊後，王室才向大眾宣布，但聲明中並未證實或否認哈利得知祖母死訊的時間。

由於哈利和妻子梅根2020年淡出英國王室，遠走美國定居，他已被拔除軍銜。白金漢宮宣布，他和因涉嫌性侵未成年少女，而被拔除軍銜的安德魯王子都不得在公開場合穿軍服。然而，由於許多民眾反彈，認為兩人被拔除軍銜的狀況截然不同，強調哈利在阿富汗完成兩次任務，並服役長達10年，最後王室同意，讓他在孫子女為女王守靈時穿軍服出現。可是他的軍服和哥哥威廉的不同，肩上並沒有女王姓名的縮寫。

無論如何，在女王19日國葬當天，哈利和安德魯雖然出現在靈柩後的王室成員行列裡，但都沒有穿軍服。