英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的國葬儀式

消息人士說，由於女王去世當天，英王查爾斯禁止梅根見她最後一面，哈利王子和父親爆發爭吵後，怒氣沖沖地斷然拒絕和他及哥哥威廉在蘇格蘭巴爾莫勒爾的伯克霍爾大宅（Birkhall mansion）共進晚餐。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（DailyMail）22日報導，當王室成員8日紛紛趕往巴爾莫勒爾堡，好見女王最後一面時，哈利希望梅根也能同行，不過，查爾斯打電話給哈利說，這麼做並「不恰當」。

後來兩人爆發口角，哈利極力想說服父親，讓梅根同行，以致他錯過載著威廉，還有叔叔安德魯及愛德華前往蘇格蘭的專機，也失去了見女王最後一面的機會。

而哈利火大之餘，拒絕和查爾斯及王后卡蜜拉，還有威廉共進晚餐。反之，他跑到7英里（約11公里）外，去和約克公爵安德魯，以及威塞克斯伯爵夫婦愛德華和蘇菲共餐，並待了一晚，直到第二天早上才離開。

儘管如此，消息人士說，查爾斯告訴哈利，只要他還在英國，都可以和他共餐。此外，這位消息人士說，這是大大的打臉，後來哈利搭最早的英國航空（British Airways）班機離開巴爾莫勒爾，回倫敦和梅根在溫莎的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）會合。

雖然哈利打臉，拒絕共進晚餐，但哥哥威廉還是邀他們夫妻9月10日去溫莎城堡（Windsor Castle），與凱特一起去看民眾給女王的獻花。儘管期間王室不斷釋出善意，但女王下葬後24小時，哈利和梅根就匆匆趕回美國加州，和兒女團聚去了。