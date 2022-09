一本即將出版的新書《朝臣:王冠背後隱藏的強權》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)揭示,梅根的壞脾氣讓工作人員替她取了「自戀的反社會人士」(narcissistic sociopath)的綽號。此外,就連跟哈利交往時要求宣示主權,否則就要分手。

綜合《紐約郵報》(New York Post)、《每日鏡報》(The Mirror)報導,王室記者瓦倫丁洛(Valentine Low)在即將出版的新書《朝臣:王冠背後隱藏的強權》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)中爆料,薩塞克斯公爵夫婦與自己員工的關係交惡,簡單說就是梅根的壞脾氣波及許多人,透過霸凌、欺壓來宣示主權,對員工破口大罵,嚇得人瑟瑟發抖,連威廉王子都差點看不下去,試圖出面緩頰。

還提到,起初梅根對嫁入王室其實相當興奮,相信有朝一日會成為英國碧昂絲(Beyoncé)。不過婚後發現裡面有太多規則實在太荒謬了,以致於缺乏個人隱私,才萌生離開的念頭。此外,工作人員認為那些她自己建構出來的故事,包括自殺和尋求心理治療,也都是為了合理化「脫英」的藉口。

消息人士指出,哈利梅根的工作團隊實在受不了,直呼「我們被玩弄了」。除了自稱「薩塞克斯倖存者俱樂部」(Sussex Survivors' Club),甚至幫夫妻倆取了綽號為「自戀的反社會人士」。

書中還說道,夫婦倆還在約會時梅根就下了最後通牒,稱「如果你不公開我是你的女朋友,那我會跟你分手」。此舉顯然讓哈利驚慌失措,最後發表聲明認愛並譴責種族主義。