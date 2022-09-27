一本即將出版的新書《朝臣:王冠背後隱藏的強權》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)揭示，梅根的壞脾氣讓工作人員替她取了「自戀的反社會人士」（narcissistic sociopath）的綽號。此外，就連跟哈利交往時要求宣示主權，否則就要分手。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、《每日鏡報》(The Mirror)報導，王室記者瓦倫丁洛(Valentine Low)在即將出版的新書《朝臣:王冠背後隱藏的強權》(Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown)中爆料，薩塞克斯公爵夫婦與自己員工的關係交惡，簡單說就是梅根的壞脾氣波及許多人，透過霸凌、欺壓來宣示主權，對員工破口大罵，嚇得人瑟瑟發抖，連威廉王子都差點看不下去，試圖出面緩頰。

還提到，起初梅根對嫁入王室其實相當興奮，相信有朝一日會成為英國碧昂絲（Beyoncé）。不過婚後發現裡面有太多規則實在太荒謬了，以致於缺乏個人隱私，才萌生離開的念頭。此外，工作人員認為那些她自己建構出來的故事，包括自殺和尋求心理治療，也都是為了合理化「脫英」的藉口。

消息人士指出，哈利梅根的工作團隊實在受不了，直呼「我們被玩弄了」。除了自稱「薩塞克斯倖存者俱樂部」（Sussex Survivors' Club），甚至幫夫妻倆取了綽號為「自戀的反社會人士」。

書中還說道，夫婦倆還在約會時梅根就下了最後通牒，稱「如果你不公開我是你的女朋友，那我會跟你分手」。此舉顯然讓哈利驚慌失措，最後發表聲明認愛並譴責種族主義。