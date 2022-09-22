昔日的英國王室人氣4人組雖然同框，但凱特和梅根彼此把對方當空氣。

儘管96歲的英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）辭世，王室充滿哀傷的氣氛，但據說在葬禮前10天梅根和嫂嫂凱特彼此沒說過1句話。而哈利雖然延後出版大爆料回憶錄，但要是他執意出版，和哥哥威廉的停火也將破裂。

據《鏡報》（The Mirror）和《野獸日報》（The Daily Beast）21日報導，消息人士說，雖然王室精心安排，想要呈現出家族團結一心的形象，甚至讓昔日的人氣四人組哈利、梅根，威廉和凱特公開在溫莎城堡（Windsor Castle）現身同行，但除非哈利徹底攤牌，打定主意究竟要出版回憶錄，或乾脆放棄，否則不會有真正的和解。

王室消息人士說，家族成員還在追悼女王，但如今他們總算能不在數以百萬計群眾的注視下，好好悼念這位昔日的大家長。然而，要說威廉和哈利採取任何停戰行動都只是暫時的。雙方仍存有嚴重的不信任，目前並沒有任何理由會改變。

王室十分擔心，哈利要出的回憶錄可能意在破壞查爾斯的形象。而梅根在女王辭世前，曾接受《The Cut》雜誌專訪，當時她語帶威脅地說，「我從來不必簽任何限制我說話的東西……我要說的可說了，直到我不想說為止」。一般認為，她可能會進一步揭露當年在王室具有破壞性的細節。