早前傳出薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根待女王葬禮一結束，迫不及待要奔回美國與寶貝兒女亞契和莉莉貝團圓，對此，一名消息人士透露，哥嫂威廉與凱特的反應簡直鬆一口氣，因為對弟弟遠走的行為還是無法諒解。

早前外媒報導稱，19日女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬圓滿落幕，哈利和梅根幾乎像是要立刻離開英國一樣，因為這是夫妻倆不在孩子身邊最久的一次。雖然自2019年宣布脫離王室，時隔多年再次與家人團聚，不一樣的是，為期11天的相處似乎有冰釋前嫌的跡象。

不過王室內部人士透露，威爾斯夫婦之所以會鬆一口氣，很大程度是威廉仍無法原諒弟弟脫離王室之舉，稱「鬧劇正式結束」。

自英國女王伊麗莎白二世駕崩，隨著新任國王查爾斯三世（King Charles III）即位，哈利與梅根重返王室與親人團聚，過程也意外博得民眾青睞，算是卸下頭銜後第一次好感度垂直飆升。一些王室學者則認為，這可能讓哈利想回家了，專家約瑟夫(Claudia Joseph)表示，「大門可能永遠為他敞開，前提是要改變新書內容，或是別出了吧。」

另據《浮華世界》（Vanity Fair）收錄的內容提到，查爾斯國王正在考慮剝奪孫子女亞契與莉莉貝的頭銜，關鍵因素取決於新書《回憶錄》的內容或出版與否。