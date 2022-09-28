日本首相岸田文雄利用前首相安倍晉三「國葬」機會，從9月26日起展開「弔唁外交」，今天上午跟韓國總理等人會談，下午將跟英國前首相等會談，為3天「弔唁外交」劃上句點。

日本朝日新聞報導，日本政府9月27日為安倍舉辦國葬，內閣官房副長官磯崎仁彥今天上午在記者會說，國葬場外獻花人數共2萬5889人。至於場內出席人數，日本政府公布未經修正的初步統計人數為4183人。

讀賣新聞報導，首相岸田文雄今天上午已跟韓國總理韓悳洙等人會談，總計今天將跟20人會談，為3天「弔唁外交」進行總結。

岸田在「弔唁外交」過程中，對國內外表達繼承並進一步發展安倍生前倡議的「自由且開放的印度太平洋」的想法。

岸田今天上午在迎賓館與韓悳洙會談約20分鐘，表達對參與國葬的感謝之意。韓悳洙也呼籲，韓國與日本是共享民主價值與市場經濟的重要合作夥伴，「早日改善韓日關係符合雙方共同利益」。

岸田9月21日曾在訪美期間與韓國總統尹錫悅會談約30分鐘，雙方確認應解決兩國間懸而未決問題、發展有利未來日韓關係的方向。

今天稍早之前，岸田在跟柬埔寨總理洪森（Hun Sen）會談時說，將確實發展安倍遺留下來的外交遺產，進一步強化日本與柬埔寨關係；為實現「自由且開放的印度太平洋」，希望跟柬埔寨進行合作。

岸田從9月26日到今天，總計將跟超過30個國家領袖等人會談；日本外務大臣林芳正到9月29日止，也將跟20國以上的外交部長等人會談。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天下午預定將和英國前首相梅伊（Theresa May），及義大利前總理倫齊（Matteo Renzi）等14人會談。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110928