澳洲一名男子睡夢中因為心臟驟停導致失去生命跡象，所幸送醫急救90分鐘後恢復脈搏，奇蹟復活，近日他受訪時揭露自己的瀕死經驗，分享「死後世界」的樣貌，掀起眾人關注。

根據《每日星報》報導，61歲的布雷克（Alistair Blake）在2019年1月時，睡到一半突然心臟驟停，一旁的妻子發現後立刻報警以及呼叫救護車，並同時替他進行心肺復甦術，時間長達20分鐘，但醫護人員抵達現場時，布雷克已經失去生命跡象。

後來布雷克被緊急送醫，到院後醫護人員又進行長達一個多小時的急救，過程中還用除顫器電擊布雷克多達8次。沒想到奇蹟發生，布雷克的脈搏總算恢復，撿回一條小命。

布雷克近日受訪時回憶當時情況，表示再次清醒已經是5天後了，而他對死後世界的印象就是一片虛無，既沒有光線，也沒有聲音，現在回想起來依然覺得這段經歷很可怕。他坦言，很慶幸仍活在這世界上，也改變了對生命看法，並豁達表示，如果時間到了，該發生的就是會發生，現在他花更多時間陪伴家人和朋友，另外也調整飲食並頻繁運動。