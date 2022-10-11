名主持人陳文茜近年身體健康常亮紅燈，2019年她罹患肺腺癌初期，動了手術後，近來仍狀況不佳，日前更決定「整理遺照」，但她解釋不是快要離世，只是覺得進入晚年能回憶過去是件美好的事。今(11日)凌晨她自曝起死回生，病況好轉，透露過去病了4年，她寫好遺囑、託孤小狗，但有如殭屍一樣「復活」了。

陳文茜稍早發文，表示過去4年不斷跟病魔抗鬥，她將「傳統的安寧病房」打造成「史上最美麗的溫室氧氣病房」，目前雖仍在服藥，但病況已經漸漸變好，自嘲：「我像僵（殭）屍一樣復活了」。最近台北氣溫下降，她便跑到台中，「剛剛量血壓70-113，喜極『想』泣：但免疫系統攻擊了我的淚腺，我已經不會流淚，當然也不必流淚。一個人不能避免他的命運，這點我是清楚的。」

陳文茜表示，自己虛弱時，愛犬「西西里島」就會相當通人性的上前關心，「為了他們，為了所有在乎我的人，我每天用不同的方式，讓自己進步，那怕只有一點點」，而到了台中後，當地天氣有如是她身體的一顆大藥，讓她重拾半年前的樂趣，親自下廚煮飯，「但我的手，有時候仍然會和帕金森病人一樣，一直抖。今晚我堅持自己蹲下找盤子、裝火鍋、食物、沾醬，端到餐廳桌上。筷子有點幌（晃），我對自己的信心，『妳可以的』，我真的做到了。」

煮完火鍋再替玫瑰花換好水後，陳文茜突然腳步一軟癱在地上，三隻愛犬隨即上前關心，陳文茜則對狗狗們說：「媽媽會為你們努力活下去」，並認為：「生重病不必避開面對死亡。做一個好病人，把訴苦的力量，拿來克服困難。每天，一點點」，直言自己像搭上生命的尾班車，坦然面前目前時好時壞的狀況，引來網友關心說：「我也是死裡逃生兩次⋯不放棄活下去的任何方法！要記得：找方法且勇敢用力去做到！加油加油！」、「祝願您平安健康」、「文茜姐，是台灣一道很美的風景！好想幫你做催眠，安撫你不安的心，不收費。祝福文茜姐，心安平安！」，陶晶瑩也打氣說：「好好活著啊！」。