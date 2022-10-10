國內疫情仍在高原期，面對外界質疑政府防疫績效，蔡英文總統今天在國慶演說強調，過去兩年多，疫情衝擊全世界。對於因為疫情而離開的國人，我們都同感不捨和哀痛；他們的離去提醒我們，永遠有做得更好的空間。但跟很多國家相比，因為有大家攜手合作，團結守護彼此，讓台灣的防疫表現獲得世界的肯定。

台灣即將放寬邊境管制，不過外界對政府防疫成績仍有質疑，民進黨台北市長候選人陳時中也一度捲入「擋疫苗」風暴。

蔡英文今天以「給世界一個更好的台灣-堅韌之島‧韌性國家」為題發表國慶演說，肯定台灣的防疫成績，她說，今年國慶日的氣氛，和前兩年有很大的不同。再過3天，邊境管制即將放寬，台灣和世界各國之間將恢復正常往來。「這也意味著，我們將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活」。

外界抨擊國內疫情爆發之初，因疫苗不足 和醫療資源不足等因素，讓許多國人染疫身亡，蔡英文在演說中對於因為疫情而離開的國人表示不捨和哀痛。但她說，跟很多國家相比，因為有大家攜手合作，團結守護彼此，讓台灣的防疫表現獲得世界的肯定。

她以國內的經濟表現為例，因為疫情受到穩定控制，台灣的經濟才能穩健成長。再加上以創新和轉型為導向的發展策略，解決了長期以來經濟動能不足的問題。我們在全球衰退中逆勢成長。2021年的經濟成長率6.57％，是近年來最佳成績。今年的IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第七，「每千人研發人力」指標，是世界第一。

經濟發展的成果，也反映在政府的財政收入。蔡英文指出，從2018年以來，中央政府的歲計賸餘已經連續4年突破千億元。去年更寫下近3000億元的最佳成績。財政的穩健，讓我們有更多的資源，可以投入基礎建設、提升科學研究、強化國防戰力，並且建構更完整的社會安全網。

她說，這些成就，是所有國民共同的努力。身為總統，她感謝各界領袖和2300萬台灣人民，「謝謝大家，對民主的參與和對國家的貢獻」。疫情沒有擊倒我們，反而讓世界看見台灣的韌性。我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家。

但她說，正如棒球比賽，這一局能夠化險為夷，並不代表下一局就會風平浪靜。走過了上階段的疫情風暴，下一個階段的挑戰更大，更需要我們沉著面對，共同解決。

面對疫後的世界秩序正在劇烈變化。目前，歐美各國正苦於通貨膨脹和隨之而來的經濟衰退。蔡英文表示，台灣的通膨，雖然還在可控制範圍，但我們仍然必須因應全球經濟衰退的變局。

在此同時，全球供應鏈重組，仍在進行當中。她認為，台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位；但在其他領域也必須快步跟上，才能立於不敗之地。另外，極端氣候帶來的異常災變，也提醒我們，必須要建立更能夠快速應變的機制。

此外，在經濟局勢之外，烏俄戰爭持續進行；中國在南海、東海，以及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定。蔡英文強調，這些變局都跟台灣息息相關。台灣正處在變局之中，我們不能抱著僥倖的心態。我們必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。