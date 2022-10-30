知名百萬YouTuber蔡阿嘎，昨(29)日與老婆二伯現身走鐘獎頒獎典禮，當晚除了以影片「挑戰國小#2：少棒隊」拿下「運動健身獎」外，也受邀擔任頒獎嘉賓，在結束任務後，兩人提早返家顧孩子，怎料當孩子見到媽媽時卻認不出來，相當有趣。

YouTuber蔡阿嘎與二伯，育有二子蔡桃貴與蔡波能，夫妻倆也經常於社群媒體及拍影片大方分享育兒經，昨(29)日晚間蔡阿嘎夫妻倆受邀參加走鐘獎，而二伯的童裝公司hahababy，也為此替兩人特製專屬禮服，只見蔡阿嘎與二伯的禮服上個別都有藏著hahababy彩色圓點的特色，可以說是相當用心。

兩人迅速完成任務後，也趕回家中顧孩子，然而，由於孩子不常見到二伯化妝的樣子，因此差點認不出來，二伯更在限時動態中曬出一段影片，可以見到二伯的小兒子蔡波能，因為不習慣媽媽化妝的樣子，因此不給二伯抱，還頻頻躲到其他人後面，逗趣反應讓二伯哭笑不得說道：「我們家直男寶寶完全不能接受不一樣的媽媽」。

二伯化妝模樣兒子認不得「討抱」失敗。(圖/截圖自二伯IG)

另外，從蔡阿嘎發出影片中，可以看見回家後的二伯已經換上居家服，正在大口喝著飲料，與臉上精緻的妝容反差相當大，也讓蔡阿嘎忍不住笑稱：「女明星趕場回家育兒日常」。