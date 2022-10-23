第57屆戲劇節目金鐘獎於昨(22)晚登場，在這一年一度的盛會，除了典禮上揭獎過程及表演相當精采之外，典禮開始前的星光紅毯更是每年必看，看著紅毯上女星爭奇鬥艷，精采程度絕對不輸典禮內容，而昨(22)晚天空不作美，台北下起大雨，讓許多女星的下襬濕了一圈。

昨(22)日晚間在金鐘星光大道現場下起大雨，導致紅毯上到處都是積水，讓每位踏上紅毯的藝人及製作團隊必須小心慢行，而紅毯上許多女星的禮服裙襬相當長，走在紅毯時不免會碰到積水，導致下擺濕透。

雖然工作人員之後也有至紅毯清理積水，但以《我是自願讓他殺了我》入圍的蔡淑臻、《華燈初上》的林心如、《第一次遇見花香那一刻》的程予希以及擔任頒獎嘉賓的陳意涵等女星，皆擺脫不了下擺弄濕的命運。

當時在直播間同步收看金鐘紅毯的網友也都有發現，紛紛表示「地上太濕了」、「裙子都濕了」、「裙擺有一圈水痕」、「長禮服碰水，很重，很慘～」更有網友笑稱「完全是考驗女星穿高跟鞋的技巧」。